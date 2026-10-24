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फरीदाबाद: अरावली में कूड़ा डालने के विरोध में धरना, ग्रामीण-पुलिस में झड़प; लगाया नाका, देखें ग्राउंड रिपोर्ट

अनुज कुमार

Updated Sat, 24 Oct 2026 05:49 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 05:49 PM IST







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फरीदाबाद के अरावली में कूड़ा डालने के विरोध में धरना दे रहे ग्रामीणों और पुलिस की झड़प के बाद गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड वन-वे कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने नाका लगाया है। ... और पढ़ें

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