फरीदाबाद: ट्रक की टक्कर से ऑटो चालक समेत दो की मौत, मशीन फिटिंग का काम करने वाला है दूसरा मृतक
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sat, 24 Oct 2026 02:55 PM IST
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23 और 24 अक्तूबर की मध्यरात्रि करीब ढाई बजे सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से ऑटो चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय दोनों ऑटो में सवार थे। मृतकों की पहचान ऑटो चालक हरिंदर और मशीन फिटिंग का काम करने वाले दरजीलाल के रूप में हुई है।
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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हादसा सेक्टर-58 थाने के पास हुआ। ट्रक की टक्कर लगने से ऑटो में सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में दोनों की मौत हो गई।
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