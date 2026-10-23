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बल्लभगढ़ में बिजली संकट का असर: परेशान लोगों ने लगाया जाम, यातायात पूरी तरह चरमराया, वाहनों की लंबी कतारें

Fri, 23 Oct 2026 12:49 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, फरीदाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 23 Oct 2026 12:49 PM IST
सार

बल्लभगढ़ में बिजली कर्मियों की तीन दिवसीय हड़ताल चल रही है। इस हड़ताल के कारण शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। बिजली न मिलने से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
 

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Impact of power crisis in Ballabgarh Frustrated residents stage a road blockade bringing traffic to a complet
फ्लाईओवर पर लगा लंबा जाम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बल्लभगढ़ में बिजली कर्मियों की तीन दिवसीय हड़ताल चल रही है। इस हड़ताल के कारण शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। बिजली न मिलने से स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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बिजली की लगातार कटौती से परेशान होकर लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने बल्लभगढ़ अनाज मंडी के पास स्थित फ्लाईओवर पर जाम लगा दिया। इस जाम के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। देखते ही देखते यह जाम कई किलोमीटर तक फैल गया। इससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। यह जाम सुबह के व्यस्त समय में लगा। इस कारण नौकरी पर जाने वाले लोगों को विशेष दिक्कत हुई।
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यातायात पर असर
अन्य जरूरी कामों के लिए घरों से निकले लोगों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी। जाम में फंसे सैकड़ों वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी देरी का सामना करना पड़ा। उनका कीमती समय बर्बाद हुआ। सुबह के व्यस्त समय में सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इससे पूरे क्षेत्र का यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ।
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लोगों की नाराजगी
बिजली की बार-बार कटौती से परेशान लोगों ने अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने प्रशासन से इस समस्या का तत्काल समाधान करने की मांग की। लोगों का कहना था कि बिजली के बिना दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस हड़ताल से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

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