'बीयर की पेटी ले आ': चांद की बर्थडे पार्टी में खून खराबा, पहले खिलाया फिर पिलाया; साहिल के इनकार से बिगड़ी बात

अपनी जन्मदिन पार्टी में बीयर की पेटी मंगवाने से इनकार करने पर दो दोस्तों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। हरियाणा के फरीदाबाद स्थित भूपानी थाना क्षेत्र के मक्कड़ फार्म में हुई घटना में दोनों घायल हो गए। आरोप है कि छह युवकों ने लाठी-डंडों और नुकीली चीज से हमला करने के बाद एक कार में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 22 अक्तूबर को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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