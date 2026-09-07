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फरीदाबाद एनआईटी पांच में गाय ने नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र इरफान को हमारी टक्कर इरफान गाय की टक्कर लगने से दूर जाकर गिरा वहां से जा रही है एक काले रंग की कार इरफान के पैरों के ऊपर से चली गई जिसके कारण इरफान के पैरों की हड्डी टूट गई वहां से जा रहे आदर्श कॉलोनी के एक छात्रा ने इरफान के परिजनों को सूचना दी क्योंकि इरफान भी आदर्श कॉलोनी का ही रहने वाला है परिजन मौके पर पहुंचे और इरफान को बीके नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया एक्स-रे करवाने पर पता चला कि इरफान के पैरों की हड्डी टूट गई है।

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