{"_id":"6abe5a8934831032a2087073","slug":"video-fire-at-a-scrap-warehouse-in-sector-10-faridabad-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में सेक्टर-10 स्थित एक स्क्रैप गोदाम में लगी आग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में सेक्टर-10 स्थित एक स्क्रैप गोदाम में बृहस्पतिवार दोपहर करीब एक बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने गोदाम में रखे स्क्रैप और अन्य सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के समय कई मजदूर गोदाम के अंदर काम कर रहे थे। आग की लपटें और धुआं उठता देख सभी मजदूर तत्काल बाहर निकल आए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

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