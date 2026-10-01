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फरीदाबाद में पुजारी हत्याकांड: तीसरा आरोपी रोहताश गिरफ्तार, नशा करने को लेकर हुई थी वारदात

Thu, 01 Oct 2026 07:50 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, फरीदाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, फरीदाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Thu, 01 Oct 2026 07:50 PM IST
सार

फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के सेक्टर-30 बाईपास रोड पर नहर किनारे मंदिर के पास पुजारी की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ओल्ड फरीदाबाद निवासी रोहताश के रूप में हुई है। 

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Priest murder case in Faridabad Third accused Rohtash arrested incident stemmed from a dispute over drug use
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के सेक्टर-30 बाईपास रोड पर नहर किनारे मंदिर के पास पुजारी की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ओल्ड फरीदाबाद निवासी रोहताश के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 

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पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मंदिर के पास बैठकर नशा कर रहे थे। पुजारी ने उन्हें नशा करने से रोकने का प्रयास किया, जिस पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान आरोपियों ने पत्थर के सिल-बट्टे से पुजारी के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने के बाद पुजारी की मौत हो गई। पूछताछ में यह भी सामने आया कि चारों आरोपी रोहताश के ऑटो में बैठकर दिल्ली से स्मैक लेकर आए थे। 
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वारदात के बाद आरोपियों ने मंदिर से पुजारी का सामान भी चोरी किया और इसी ऑटो में बैठकर मौके से फरार हो गए। क्राइम ब्रांच ने वारदात में इस्तेमाल ऑटो को भी बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस पहले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 

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