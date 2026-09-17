प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बल्लभगढ़ में दीपोत्सव

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐतिहासिक रानी की छतरी पर विशेष दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दावा किया गया कि 1857 के बाद पहली बार ऐतिहासिक स्थल पर करीब 11 हजार दीपक जलाए गए। दीपों और सजावटी रोशनी से पूरा परिसर जगमगा उठा।

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