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फरीदाबाद की फेंसिंग टीम ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीते 17 पदक

Vijay Singh Pundir

Updated Tue, 15 Sep 2026 12:49 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 12:49 PM IST







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फरीदाबाद जिले में आयोजित राज्य स्तरीय फेंसिंग प्रतियोगिता में फरीदाबाद की टीम ने अंडर 14, 17 और अंडर 19 में कुल मिलाकर जीते कुल 17 पदक। ... और पढ़ें

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