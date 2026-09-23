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फरीदाबाद: इटली में आज भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी सौम्या भारद्वाज, ऑस्ट्रिया की खिलाड़ी से होगा मुकाबला

Rahul Kumar Tiwari

Updated Wed, 23 Sep 2026 06:41 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 06:41 PM IST







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फरीदाबाद: इटली में आयोजित किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में आज भारत का प्रतिनिधित्व करने उतरेंगी सौम्या भारद्वाज, ऑस्ट्रिया की खिलाड़ी होगा सामना। ... और पढ़ें

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