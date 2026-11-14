{"_id":"6af87426d1e532d5810d302f","slug":"video-faridabad-delhi-memu-train-remained-cancelled-on-saturday-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"स्टेशन से वापस लौटे यात्री: फरीदाबाद-दिल्ली मेमू ट्रेन शनिवार को रही रद्द, लोग रहे परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली और फरीदाबाद के बीच चलने वाली नई मेमू ट्रेन शनिवार को रद्द रही। प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन संख्या 64037 फरीदाबाद से दिल्ली जंक्शन के लिए दोपहर दो बजे रवाना होती है, जबकि 64038 दिल्ली से सुबह 10:30 बजे चलकर 11:45 बजे फरीदाबाद पहुंचती है। ट्रेन निरस्त होने की सूचना न होने से स्टेशन पहुंचे यात्रियों को असुविधा हुई। निरस्त होने का कारण उत्तर रेलवे की तरफ से स्पष्ट नहीं हो पाया है। ट्रेन न मिलने पर यात्रियों को दिल्ली पहुंचने के लिए दूसरे साधन खोजने पड़े। कई यात्री मेट्रो से दिल्ली गए, तो कुछ ने बस पकड़ी। जिन्हें जल्दी पहुंचना था, उन्होंने मोबाइल एप से टैक्सी या ऑटो रिक्शा बुक कराया। इससे समय और खर्च दोनों ज्यादा लगे। ट्रेन में महज 10 से 30 रुपये किराया लगता है, जबकि अन्य साधनों में कई गुना ज्यादा खर्च करना पड़ा।

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