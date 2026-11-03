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फरीदाबाद: राजा नाहर सिंह स्टेडियम का निर्माण कार्य अधूरा, फैंस को करना होगा अभी और इतना इंतजार

अनुज कुमार

Updated Tue, 03 Nov 2026 10:46 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 10:46 PM IST







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राजा नाहर सिंह स्टेडियम का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है, जिसके कारण फैंस को मैच के लिए कम से कम दो साल और इंतजार करना होगा। ... और पढ़ें

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