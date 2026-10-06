{"_id":"6ac4daa483e251bdb70fbd01","slug":"video-faridabad-asha-and-anganwadi-workers-protest-at-krishan-pal-gurjar-office-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: आशा-आंगनवाड़ी वर्करों का कृष्णपाल गुर्जर कार्यालय पर प्रदर्शन, मंत्री को सौंपा ज्ञापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद: आशा-आंगनवाड़ी वर्करों का कृष्णपाल गुर्जर कार्यालय पर प्रदर्शन, मंत्री को सौंपा ज्ञापन

अनुज कुमार

Updated Tue, 06 Oct 2026 04:55 PM IST Updated Tue, 06 Oct 2026 04:55 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद में आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील वर्करों ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। मानदेय बढ़ाने और स्थायी कर्मचारी बनाने की मांग की है। ... और पढ़ें

विज्ञापन