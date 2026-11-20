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फरीदाबाद: मनोचिकित्सक ने छात्रों को बताए एंजाइटी और डिप्रेशन सहित कई मानसिक समस्याओं से बचने के तरीके

Vijay Singh Pundir

Updated Fri, 20 Nov 2026 01:57 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 01:57 PM IST







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अपराजिता कार्यक्रम के दौरान मनोचिकित्सक मीनाक्षी और विद्यालय के प्रधानाचार्य जेके शर्मा व कई छात्राओं ने साझा किए अपने विचार। मनोचिकित्सक ने छात्रों को एंजाइटी और डिप्रेशन सहित कई मानसिक समस्याओं से बचने के तरीके बताए जबकि छात्राओं ने कहा कि यह सेशन उनके लिए बेहद लाभदायक रहा। इससे पहले उन्हें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कई चीजें नहीं पता थी, वह अब पता चली। ... और पढ़ें

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