{"_id":"6afdad49e2c082e9a3010591","slug":"video-faridabad-additional-services-of-the-khajuraho-special-will-be-discontinued-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: खजुराहो स्पेशल की अतिरिक्त सेवाएं होंगी समाप्त, देखें रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फरीदाबाद: खजुराहो स्पेशल की अतिरिक्त सेवाएं होंगी समाप्त, देखें रिपोर्ट
खजुराहो-हजरत निजामुद्दीन त्योहार स्पेशल ट्रेन की फरीदाबाद स्टेशन पर अतिरिक्त सेवाएं बृहस्पतिवार को समाप्त हो जाएंगी। ट्रेन संख्या 01914 दोपहर 12:41 से 12:43 बजे तक आखिरी बार फरीदाबाद में रुकेगी। वहीं, वापसी दिशा की ट्रेन 01913 की अतिरिक्त सेवाएं बुधवार को समाप्त हो चुकी हैं। रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए सीमित अवधि के लिए यह सुविधा दी थी। फिलहाल, इसकी अवधि बढ़ाने की घोषणा नहीं की गई है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।