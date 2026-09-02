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Family members of deceased Janvi stand inconsolably outside the mortuary of ESIC Medical College, Faridabad, accusing the school administration of negligence.
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फरीदाबाद ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में अस्पताल के शवगृह के बाहर गमगीन खड़े मृतका जानवी के परिजन स्कूल प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाते हुए।
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