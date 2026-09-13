{"_id":"6aa6861feca0548ffd086289","slug":"video-boys-and-girls-won-gold-medals-at-faridabad-under-14-state-level-competition-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद की टेबल टेनिस टीम का जलवा, अंडर-14 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बालक-बालिकाओं ने जीते स्वर्ण पदक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद की टेबल टेनिस टीम का जलवा, अंडर-14 राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बालक-बालिकाओं ने जीते स्वर्ण पदक

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sun, 13 Sep 2026 04:46 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 04:46 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद जिले में आयोजित अंडर 14 राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में फरीदाबाद की टीम बनी विजेता। बालक और बालिका दोनों वर्गों की टीमों ने हासिल किया स्वर्ण पदक। ... और पढ़ें

विज्ञापन