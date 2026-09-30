फरीदाबाद: सड़क किनारे सो रहे युवक पर हमला, डंडे से पीटकर किया घायल; अस्तताल में भर्ती

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फरीदाबाद में बाटा चौक के पास एक महाराष्ट्र के रहने वाले 30 वर्षीय अजीत अंक्के गोरे के साथ एक व्यक्ति ने की मारपीट उसके सिर में डंडा मार कर उसे घायल किया बताया जा रहा है कि यह सड़क किनारे पेड़ के नीचे सो रहे थे तभी वहां पर डंडा लेकर एक व्यक्ति आया और अजीत को वहां से भगाने लगा लेकिन जब अजीत वहां से नहीं गया तो इसके सिर में डंडे से वार किया जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर गया वहां से जा रहे किसी वाहन चालक ने डायल 112 पर फोन किया तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और अजीत को बीके नागरिक अस्पताल में लेकर आई जहां पर इसका इलाज चल रहा है।

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