फरीदाबाद में अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड, विद्यार्थियों ने दी अंग्रेजी की परीक्षा

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अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड के तहत बुधवार को सेक्टर-15 ए स्थित विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल में अंग्रेजी विषय की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में कक्षा एक से नौवीं तक के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। एक घंटे की परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों ने अंग्रेजी भाषा से जुड़े सवालों को हल किया।

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