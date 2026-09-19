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फरीदाबाद: बिजली के तार की चपेट में आने से अमन की मौत, चचेरे भाई इंद्रजीत ने बताई पूरी घटना

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 19 Sep 2026 09:57 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 09:57 PM IST







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फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी में गुर्जर चौक के पास बिजली के तार की चपेट में आने से अमन की मौत हो गई। उनके चचेरे भाई इंद्रजीत ने पूरी घटना की जानकारी दी। ... और पढ़ें

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