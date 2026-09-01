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केएमपी एक्सप्रेसवे पर हादसे के बाद शराब ठेका सील, घायल ने बताई आपबीती

विकास कुमार

Updated Tue, 01 Sep 2026 07:27 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 07:27 PM IST







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कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के हुए सड़क हादसे में छह श्रद्धालुओं की मौत के बाद आखिरकार प्रशासन हरकत में आया। हादसे के बाद उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच की और एक्सप्रेसवे के आसपास संचालित गतिविधियों को लेकर संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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