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फरीदाबाद में हुए स्वाइन फ्लू के 18 और डेंगू के कुल 13 मामले

विकास कुमार

Updated Sat, 12 Sep 2026 11:13 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 11:13 PM IST







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फरीदाबाद। डेंगू और स्वाइन फ्लू के नए मामले आए सामने, स्वाइन फ्लू के 18 और डेंगू के कुल 13 मामले हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जयंत आहूजा ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी ... और पढ़ें

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