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देहरादून में बदला मौसम, हुई झमाझम बारिश

Fri, 28 Aug 2026 08:17 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 08:17 PM IST
Weather changes in Dehradun; heavy rainfall occurs
देहरादून में दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली। झमाझम बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत दी।
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