रुड़की के यूट्यूबर की सड़क हादसे में मौत: नई बाइक लेकर जा रहा था पांवटा साहिब; डिवाइडर से टकराई, चली गई जान

1 of 5 यूट्यूबर की मौत - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

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शुक्रवार सुबह बल्लमपुर-पांवटा फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिंदूवाला के पास एक स्पोर्ट्स बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में हरिद्वार जिले के रुड़की के बढ़ेड़ी राजपूतान निवासी यूट्यूबर आस मोहम्मद उर्फ आशु (25) की मौके पर ही मौत हो गई। वह देहरादून से नई बाइक की डिलीवरी लेने के बाद हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब की ओर जा रहे थे।



सहसपुर कोतवाली प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया कि आस मोहम्मद ने देहरादून से करीब 18 लाख रुपये की नई स्पोर्ट्स बाइक की डिलीवरी ली थी। इसके बाद वह इसी बाइक से बल्लमपुर-पांवटा राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते हिमाचल प्रदेश के पांवटा की ओर जा रहे थे।



ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर हादसा: भद्रकाली मोड़ के पास दिल्ली के यात्रियों की बस पलटी, दो की मौत सहसपुर कोतवाली प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया कि आस मोहम्मद ने देहरादून से करीब 18 लाख रुपये की नई स्पोर्ट्स बाइक की डिलीवरी ली थी। इसके बाद वह इसी बाइक से बल्लमपुर-पांवटा राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते हिमाचल प्रदेश के पांवटा की ओर जा रहे थे।

2 of 5 यूट्यूबर आस मोहम्मद उर्फ आशु - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

हिंदूवाला के पास अचानक बाइक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया। आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंप दिया।

3 of 5 यूट्यूबर आस मोहम्मद उर्फ आशु की बाइक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मृतक सोशल मीडिया पर ‘आशु यूके राइडर’ के नाम से चर्चित थे। उनके यूट्यूब चैनल पर करीब नौ लाख फॉलोवर बताए जा रहे हैं। नई स्पोर्ट्स बाइक की डिलीवरी लेने के बाद शुरू हुआ उनका सफर कुछ ही देर में जिंदगी का आखिरी सफर बन गया।

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4 of 5 यूट्यूबरआशु को उठाते लोग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

उनकी मौत की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों और फॉलोवर के बीच शोक की लहर दौड़ गई। लोगों ने पोस्ट और कमेंट के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की।

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5 of 5 आस मोहम्मद उर्फ आशु - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी