ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर हादसा: भद्रकाली मोड़ के पास दिल्ली के यात्रियों की बस पलटी, दो की मौत

ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर शुक्रवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। भद्रकाली मोड़ के पास दिल्ली के यात्रियों की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई।

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