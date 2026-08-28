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ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर हादसा: भद्रकाली मोड़ के पास दिल्ली के यात्रियों की बस पलटी, दो की मौत

Fri, 28 Aug 2026 09:27 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 28 Aug 2026 09:27 PM IST
सार

ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर देर शाम यात्रियों से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। भद्रकाली मोड़ के पास राजस्थान के यात्रियों की बस पलट गई।

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Accident in Rishikesh Bus carrying tourists from Delhi overturns near Bhadrakali Bend two dead
सड़क हादसा। - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
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ऋषिकेश-बदरीनाथ हाईवे पर शुक्रवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। भद्रकाली मोड़ के पास दिल्ली के यात्रियों की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई।

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जानकारी के अनुसार, बस में करीब 55-60 यात्री सवार थे। ये सभी पूर्णिमा का स्नान करने हरिद्वार आए थे। ड्रावर का कहना है कि मोड़ पर बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए। इस दौरान बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बताया जा रहा है कि दो यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि अन्य यात्री घायल हैं।
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नोट: खबर अभी अपडेट की जा रही है। अन्य जानकारी की प्रतीक्षा है।

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