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देहरादून: रक्षाबंधन पर आने जाने के लिए लोगों को घंटों तक नहीं मिलीं बसें, करते रहे इंतजार

Fri, 28 Aug 2026 08:33 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 08:33 PM IST
Dehradun: People waited for hours without finding buses for travel on Raksha Bandhan
रक्षाबंधन पर्व मनाने घर जाने के लिए रिस्पना पुल मार्ग पर बस सेवा का इंतजार करतीं बहनें और अन्य सवारियां। बसों की कमी के चलते यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा।
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