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देहरादून: रक्षाबंधन पर आने जाने के लिए लोगों को घंटों तक नहीं मिलीं बसें, करते रहे इंतजार

देहरादून ब्यूरो

Updated Fri, 28 Aug 2026 08:33 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 08:33 PM IST







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रक्षाबंधन पर्व मनाने घर जाने के लिए रिस्पना पुल मार्ग पर बस सेवा का इंतजार करतीं बहनें और अन्य सवारियां। बसों की कमी के चलते यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें

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