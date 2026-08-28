रक्षाबंधन पर हादसा: राखी बांधने के बाद भाई के साथ जा रही थी बहन; सड़क के गड्ढे में उछलकर बाइक से गिरी, हुई मौत

कोटद्वार में खस्ताहाल सड़क ने रक्षाबंधन के दिन भाई से उसकी बहन छीन ली। सगे भाई को राखी बांधकर फुफेरे भाई को राखी बांधने जाते समय बाइक से गिरकर बहन की मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

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शुक्रवार को रक्षाबंधन पर्व पर भाबर के किशनपुर स्थित अपनी ससुराल से अनामिका नैथानी (34) पत्नी अंकुर नैथानी कोटद्वार से सटे यूपी के बिजनौर जिले के गांव तल्ला मोटाढाक अपने मायके आई थी। यहां अपने भाई अनुराग दुदपुड़ी को राखी बांधने के बाद अनामिका भाई के साथ बाइक से कोटद्वार के जौनपुर निवासी फुफेरे भाई जगदम्बा को राखी बांधने के लिए शुक्रवार दोपहर घर से निकली।बीईएल मुख्य मार्ग से दोनों बलभद्रपुर होते हुए जौनपुर जा रहे थे। रास्ते में सड़क पर गड्ढा होने से वह बाइक से उछलकर सड़क पर गिर गई। जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। भाई उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। जहां उपचार के दौरान अनामिका की मौत हो गई।