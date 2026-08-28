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रक्षाबंधन पर हादसा: राखी बांधने के बाद भाई के साथ जा रही थी बहन; सड़क के गड्ढे में उछलकर बाइक से गिरी, हुई मौत

Fri, 28 Aug 2026 07:22 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 28 Aug 2026 07:22 PM IST
सार

महिला अपने भाई को राखी बांधने के बाद बाइक से कोटद्वार के जौनपुर निवासी फुफेरे भाई को राखी बांधने के लिए जा रही थी। इस दौरान वह बाइक से गिर गई।

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Accident on Raksha Bandhan Sister dies after falling off bike while travelling with brother after tying Rakhi
मृतका अनामिका नैथानी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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कोटद्वार में खस्ताहाल सड़क ने रक्षाबंधन के दिन भाई से उसकी बहन छीन ली। सगे भाई को राखी बांधकर फुफेरे भाई को राखी बांधने जाते समय बाइक से गिरकर बहन की मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

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शुक्रवार को रक्षाबंधन पर्व पर भाबर के किशनपुर स्थित अपनी ससुराल से अनामिका नैथानी (34) पत्नी अंकुर नैथानी कोटद्वार से सटे यूपी के बिजनौर जिले के गांव तल्ला मोटाढाक अपने मायके आई थी। यहां अपने भाई अनुराग दुदपुड़ी को राखी बांधने के बाद अनामिका भाई के साथ बाइक से कोटद्वार के जौनपुर निवासी फुफेरे भाई जगदम्बा को राखी बांधने के लिए शुक्रवार दोपहर घर से निकली।
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बीईएल मुख्य मार्ग से दोनों बलभद्रपुर होते हुए जौनपुर जा रहे थे। रास्ते में सड़क पर गड्ढा होने से वह बाइक से उछलकर सड़क पर गिर गई। जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। भाई उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। जहां उपचार के दौरान अनामिका की मौत हो गई।
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सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। मृतका यूपी के जनपद बिजनौर की तहसील नजीबाबाद की ग्राम पंचायत मोटाढाक के पूर्व प्रधान मनमोहन दुदपुड़ी एवं अनीता दुदपुड़ी की पुत्री थी।

परिजनों द्वारा घटना के संबंध में कोई कार्रवाई न चाहने की अपील करते हुए पुलिस को शव का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। वहीं, मोटाढाक के ग्राम प्रधान सागर बडोला ने क्षेत्र में बदहाल पड़ी सड़कों की मरम्मत न किए जाने पर रोष और घटना पर दुख व्यक्त किया।

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