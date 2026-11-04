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VIDEO: परेड ग्राउंड में ट्रायल लैंडिंग के लिए आए एमआई-17 में आई तकनीकी खराबी

Alka Tyagi

Updated Wed, 04 Nov 2026 11:15 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 11:15 PM IST







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गृह मंत्री अमित शाह के छह नवंबर को प्रस्तावित दौरे से पहले बुधवार को परेड ग्राउंड में ट्रायल लैंडिंग के लिए पहुंचे एमआई-17 हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। इस कारण हेलीकॉप्टर को रातभर परेड ग्राउंड में ही रुकना पड़ा। ... और पढ़ें

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