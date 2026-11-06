उत्तराखंड: धनतेरस पर 1475.31 करोड़ की योजनाओं की सौगात, गृह मंत्री शाह ने किया लोकार्पण व शिलान्यास

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धनतेरस पर 1475.31 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी है। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर राज्योत्सव कार्यक्रम में 62 विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसमें 1073.11 करोड़ की 44 योजनाओं का शिलान्यास व 402.20 करोड़ की 18 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। देहरादून में 31.63 करोड़ की लागत से साइबर उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा।

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कार्यक्रम में ऊर्जा विभाग की यूपीसीएल की 472.33 करोड़ की 20 योजनाओं का शिलान्यास व 77.93 करोड़ की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। इसके अलावा पेयजल निगम की 191.17 करोड़ की आठ योजनाओं का शिलान्यास व 82.03 करोड़ की पांच योजनाओं का लोकार्पण किया गया। जल संस्थान की 62.30 करोड़ की दो योजनाओं का शिलान्यास किया गया।लोक निर्माण विभाग की 18.78 करोड़ की एक योजना का शिलान्यास व 99.68 करोड़ की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। शहरी विकास विभाग की 92.25 करोड़ की चार योजनाओं का शिलान्यास व 10.95 करोड़ की एक योजना का लोकार्पण किया गया। इनमें आगामी कुंभ मेला-2027 के लिए हरिद्वार में सड़क, पुल व अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास से संबंधित कार्य भी शामिल हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग की 35.06 करोड़ की एक योजना का शिलान्यास व 61.98 करोड़ की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया गया। पर्यटन विभाग की 43.70 करोड़ की दो योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इनमें टिहरी की डोबरा-चांठी पार्क परियोजना व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना के लिए विद्युत आपूर्ति संबंधी कार्य किए जाएंगे।