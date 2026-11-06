राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह: अमित शाह बोले- किसी पर्यटक से उत्तराखंड पुलिस की बुराई नहीं सुनी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं जिस राज्य (गुजरात) से आता हूं वहां से उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। यह उत्तराखंड पुलिस का व्यवहार ही है कि आज तक किसी के मुंह से पुलिस की बुराई नहीं सुनी। उत्तराखंड पुलिस ने आपदा से लेकर अपराध नियंत्रण सभी मोर्चों पर अपने को सिद्ध किया है। शाह शुक्रवार को पुलिस लाइन में राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली और पुलिस को राष्ट्रपति निशान प्रदान किया। राष्ट्रपति निशान पाने वाला उत्तराखंड देश का 16वां राज्य बन गया है।

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राष्ट्रपति पुलिस निशान पाने के लिए राज्य पुलिस की 25 वर्षों की सेवा अनिवार्य है। इसके बाद पुलिस फोर्स के अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर राष्ट्रपति पुलिस कलर (निशान) प्रदान किया जाता है। उत्तराखंड पुलिस अपने गठन के 25 वर्षों के ठीक एक वर्ष बाद ही यह उपलब्धि हासिल हुई है। इसके लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पुलिस परिवार को बधाई दी और अब तक के काल में प्राणों की आहूति देने वाले 206 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक महत्व और धार्मिक स्थलों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं जिनकी सुरक्षा का जिम्मा उत्तराखंड पुलिस के कंधों पर है।इसका निर्वाहन पुलिस पूरी निष्ठा से करती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस ने तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में देश में सबसे अधिक परिश्रम किया है। इससे पुलिस व्यवस्था में आधुनिक तकनीक, फॉरेंसिक विज्ञान और डिजिटल प्रणाली को अपनाने से जांच एवं न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि मई 2027 के बाद दर्ज होने वाली एफआईआर के मामलों में तीन वर्ष के भीतर दोषियों को सजा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है।इसके लिए पुलिस, न्यायालय, अभियोजन और अन्य संबंधित व्यवस्थाओं को डिजिटल माध्यम से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में भी उत्तराखंड पुलिस देश की अग्रणी पुलिस में शामिल है। लगभग 13 हजार जवानों से शुरू हुई उत्तराखंड पुलिस की यात्रा आज 26 हजार से अधिक जवानों तक पहुंच चुकी है। राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं और लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या के बीच पुलिस ने साहस, संवेदनशीलता और समर्पण का परिचय दिया है।