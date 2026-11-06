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Dehradun News: छात्रों ने दिवाली पर दिखाई हस्तनिर्मित कलाकृतियां

Fri, 06 Nov 2026 08:03 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Fri, 06 Nov 2026 08:03 PM IST
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Students showcased handmade artworks for Diwali.
विकासनगर। एमआरबी स्कूल के छात्र-छात्राओं ने शुक्रवार को दिवाली की पूर्व संध्या पर हस्तनिर्मित कलाकृतियों की प्रदर्शनी और सह-बिक्री का आयोजन किया। इसमें कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। बच्चों ने सुंदर रंग-बिरंगे दिवाली दीपक और आकर्षक सजावटी सामग्री तैयार की। प्रदर्शनी का उद्घाटन विद्यालय के निदेशक पीएन बिजल्वाण ने किया। उन्होंने बच्चों की रचनात्मकता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन आत्मनिर्भरता व उद्यमशीलता विकसित करते हैं। प्राचार्या सुधा पैन्यूली ने बताया कि विद्यालय नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच दे रहा है। बड़ी संख्या में अभिभावकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और खरीदारी कर बच्चों का हौसला भी बढ़ाया। इस अवसर पर मुख्य सलाहकार डॉ. जीसी बडोनी, मुख्य अध्यापिका मधु खन्ना, सुरेंद्र बिजल्वाण, ओम प्रकाश बिजल्वाण सहित कई शिक्षक व अभिभावक उपस्थित रहे। संवाद
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