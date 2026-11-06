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'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा: बांसुरी का कांग्रेस पर तंज, बोलीं- देश ने 99 बार राहुल गांधी को नकारा

Fri, 06 Nov 2026 09:58 PM IST
Alka Tyagi पीटीआई, देहरादून
पीटीआई, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 06 Nov 2026 09:58 PM IST
सार

बांसुरी स्वराज ने कहा कि राहुल गांधी बांग्लादेश और नेपाल की तर्ज पर देश में सत्ता परिवर्तन की साजिश रच रहे हैं। लेकिन हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहते हैं कि वे कभी सफल नहीं होंगे। 

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Bjp march In Dehradun Bansuri takes dig at Congress says India rejected Rahul Gandhi 99 times
बांसुरी स्वराज - फोटो : पीटीआई

विस्तार
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देहरादून में भाजपा की ओर से 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा, 'इस देश के मतदाताओं ने 99 बार राहुल गांधी , कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को नकारा है। लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता पाने में नाकाम रहने के बाद, अब वे पूरे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश और नेपाल की तर्ज पर, वे देश में सत्ता परिवर्तन की साजिश रच रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से, हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहते हैं कि वे कभी सफल नहीं होंगे..."

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