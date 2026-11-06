'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा: बांसुरी का कांग्रेस पर तंज, बोलीं- देश ने 99 बार राहुल गांधी को नकारा
बांसुरी स्वराज ने कहा कि राहुल गांधी बांग्लादेश और नेपाल की तर्ज पर देश में सत्ता परिवर्तन की साजिश रच रहे हैं। लेकिन हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहते हैं कि वे कभी सफल नहीं होंगे।
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देहरादून में भाजपा की ओर से 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा, 'इस देश के मतदाताओं ने 99 बार राहुल गांधी , कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को नकारा है। लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता पाने में नाकाम रहने के बाद, अब वे पूरे देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश और नेपाल की तर्ज पर, वे देश में सत्ता परिवर्तन की साजिश रच रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से, हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहते हैं कि वे कभी सफल नहीं होंगे..."
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VIDEO | Uttarakhand: State BJP chief Mahendra Bhatt leads 'Loktantra Bachao, Arajakta Hatao' padyatra in Dehradun. At the padyatra, BJP leader Bansuri Swaraj says, "99 times, the divine voters of this country have rejected Rahul Gandhi ji, the Congress Party, and the INDI Alliance. Having failed to gain power through democratic processes, they are now attempting to spread anarchy across the nation. On the lines of Bangladesh and Nepal, they are conspiring a regime change in the country. But through you, we want to warn Rahul Gandhi and the Congress party that they will never succeed..." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2026