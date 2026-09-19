युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा।

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केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त युवाओं को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने युवाओं से पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में संबंधित अधिकारी और अन्य लोग मौजूद रहे।

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