Dehradun News: भूमि विवाद को लेकर नौंवे दिन भी जारी रहा धरना

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सेलाकुई निवासी पीड़िता बलिदानी राज्य आंदोलनकारी की बहन अरुणा चौहान ने अधिकारियों को बताया कि भूमि विवाद से जुड़े मामले में उनके खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी की शीघ्र निष्पक्ष जांच कराई जाए। उनका आरोप है कि मामले में दोषियों के खिलाफ अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की।उन्होंने बताया कि एसएसपी कार्यालय में 28 मई से हाईकोर्ट के आदेश के संबंध में जांच चल रही है। उन्होंने इस जांच की रिपोर्ट उन्हें दिखाने की मांग की। उनका कहना है कि जब तक मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और उन्हें न्याय नहीं मिलता, तब तक धरना जारी रहेगा। धरना स्थल पर ललिता राणा, आशा नेगी, मीना, विपिन आदि मौजूद रहे। संवाद