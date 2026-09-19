Dehradun News: महिला ने नाराजगी में छोड़ा घर, डेढ़ साल बाद देहरादून में मिली
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Sat, 19 Sep 2026 11:27 PM IST
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सेलाकुई की बंजारा गली से डेढ़ साल पहले लापता हुई कविता शर्मा को पुलिस ने पटेलनगर क्षेत्र से सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वह फरवरी 2025 में पति से नाराज होकर घर से चली गई थी। थाना प्रभारी शैंकी कुमार ने बताया कि महिला के परिजनों की शिकायत पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। महिला की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने लगातार सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मुखबिर की मदद से उसकी तलाश की। पुलिस को जानकारी मिली कि महिला पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम स्थित अपने मायके गई थी और करीब दो माह वहां रही। इस दौरान उसने कोलकाता हावड़ा स्थित आया सेंटर में कुछ समय काम भी किया। इसके बाद वह देहरादून लौटकर पटेलनगर क्षेत्र में रहने लगी और वहीं काम कर रही थी। नाराजगी के चलते वह फोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। संवाद
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