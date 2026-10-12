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Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Dehradun: Nominations for the District Planning Committee begin at the Municipal Corporation

देहरादून: नगर निगम में जिला योजना समिति के तहत नामांकन शुरू

Mon, 12 Oct 2026 08:25 PM IST
Alka Tyagi
Alka Tyagi Alka Tyagi
Updated Mon, 12 Oct 2026 08:25 PM IST
Dehradun: Nominations for the District Planning Committee begin at the Municipal Corporation
नगर निगम में जिला योजना समिति के तहत नामांकन शुरू, 15 सदस्य भेजे जाने हैं जिला योजना समिति में, 37 के करीब पार्षदों ने किया समिति में जाने के लिए आवेदन।
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