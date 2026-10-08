{"_id":"6ac7b53d60ddbfb4b3007b76","slug":"video-roorkee-food-department-swings-into-action-ahead-of-navratri-launches-drive-to-inspect-buckwheat-flour-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"रुड़की: नवरात्र से पहले जागा खाद्य विभाग, कुट्टू के आटे की जांच के लिए अभियान शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रुड़की। नवरात्र पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुट्टू के आटे की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए शहर में विभिन्न दुकानों पर जांच अभियान चलाया। टीम ने दुकानों से कुट्टू के आटे के चार ब्रांड के सैंपल लिए। इसके अलावा दो ब्रांड के सेंधा नमक और एक ब्रांड के सिंघाड़े के आटे का नमूना भी जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजा गया है।

... और पढ़ें