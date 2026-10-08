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रुड़की: नवरात्र से पहले जागा खाद्य विभाग, कुट्टू के आटे की जांच के लिए अभियान शुरू

Thu, 08 Oct 2026 08:52 PM IST
Alka Tyagi
Alka Tyagi Alka Tyagi
Updated Thu, 08 Oct 2026 08:52 PM IST
Roorkee: Food Department swings into action ahead of Navratri; launches drive to inspect buckwheat flour
रुड़की। नवरात्र पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने कुट्टू के आटे की गुणवत्ता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए शहर में विभिन्न दुकानों पर जांच अभियान चलाया। टीम ने दुकानों से कुट्टू के आटे के चार ब्रांड के सैंपल लिए। इसके अलावा दो ब्रांड के सेंधा नमक और एक ब्रांड के सिंघाड़े के आटे का नमूना भी जांच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजा गया है।
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