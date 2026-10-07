Roorkee News: 28 राज्यों की बालिका कबड्डी टीमें पहुंचीं लक्सर

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जमदग्नि पब्लिक स्कूल में छह अक्तूबर से शुरू हुई राष्ट्रीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक व स्कूल के चेयरमैन ओमप्रकाश जमदग्नि ने किया। प्रतियोगिता 11 अक्तूबर तक चलेगी। इसमें अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 बालिका वर्ग में मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा संयुक्त अरब अमीरात के दुबई से भी खिलाड़ी पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर, गुजरात और अंडमान-निकोबार समेत विभिन्न राज्यों से आए दो हजार से अधिक खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। पूर्व सीएम डॉ. निशंक ने कहा कि खिलाड़ी खेल के माध्यम से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। चेयरमैन ओमप्रकाश जमदग्नि ने देश-विदेश से पहुंची खिलाड़ियों का स्वागत किया। इस दौरान सीबीएसई के राहुल अहलावत, महिपाल राठी, निदेशक अभिषेक जमदग्नि, प्रधानाचार्य मीनू शर्मा और इवेंट इंचार्ज सुमित ठाकुर आदि मौजूद रहे। संवाद