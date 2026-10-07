Roorkee News: स्वर्ण पदक विजेता प्रज्ञा सैनी का सम्मान

विज्ञापन





कार्यक्रम में राधे-राधे बॉक्सिंग अकादमी के संचालक जेपी सैनी, बॉक्सिंग प्रशिक्षक आदित्य प्रताप सैनी और प्रज्ञा के पिता संजय सैनी का भी स्वागत एवं सम्मान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि खिलाड़ियों की मेहनत, लगन और अनुशासन ही उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। प्रज्ञा सैनी की उपलब्धि क्षेत्र के अन्य खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणास्रोत हैं। अनिल पाल ने कहा कि क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव सहयोग दिया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने प्रज्ञा की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उन्हें आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दीं। संवाद

विज्ञापन

खेल महाकुंभ में स्वर्ण पदक जीतकर राधे-राधे बॉक्सिंग अकादमी और हरिद्वार का नाम रोशन करने वाली प्रज्ञा सैनी को मेहवड़ खुर्द सहकारी समिति के पूर्व चेयरमैन एवं भाजपा नेता अनिल पाल ने अपने आवास पर सम्मानित किया।