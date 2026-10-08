चुनाव आयोग ने जनवरी 2025 से अगस्त 2026 तक 19 महीने में उत्तराखंड की वोटर लिस्ट से 17.05 लाख वोट काटे। सर्वाधिक 4.84 लाख वोट कटने के बाद देहरादून जिला पहले स्थान से खिसक कर दूसरे पर आ गया है। अब प्रदेश में हरिद्वार जिले में सर्वाधिक 12.45 लाख मतदाता हो गए हैं।

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