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लक्सर-रुड़की मार्ग पर कार और ई-रिक्शा की टक्कर, तीन की मौत

अमन मैथानी

Updated Sun, 27 Sep 2026 10:10 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 10:10 PM IST







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लक्सर-रुड़की मार्ग पर रविवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। थिथौला गांव के समीप कार और ई-रिक्शा की आमने-सामने से टक्कर हो गई। हादसे में ई-रिक्शा सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। ... और पढ़ें

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