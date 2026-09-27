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Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   Car and e-rickshaw collide on Laksar-Roorkee road; three dead.

लक्सर-रुड़की मार्ग पर कार और ई-रिक्शा की टक्कर, तीन की मौत

Sun, 27 Sep 2026 10:10 PM IST
अमन मैथानी
Aman Maithani अमन मैथानी
Updated Sun, 27 Sep 2026 10:10 PM IST
Car and e-rickshaw collide on Laksar-Roorkee road; three dead.
लक्सर-रुड़की मार्ग पर रविवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। थिथौला गांव के समीप कार और ई-रिक्शा की आमने-सामने से टक्कर हो गई। हादसे में ई-रिक्शा सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।
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