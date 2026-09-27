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Roorkee News: चलती ट्रेन में महिला का कुंडल झपटकर बदमाश फरार

Sun, 27 Sep 2026 07:59 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 07:59 PM IST
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Miscreant snatches woman's earring on moving train and flees
जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहीं महिला के कानों से कुंडल झपटकर बदमाश चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। हाथरस निवासी विनित कुमार ने जीआरपी को तहरीर देकर बताया कि 13 सितंबर को वह अपनी पत्नी के साथ जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से हरिद्वार से मेरठ आ रहे थे। इस दौरान बाईपास मार्ग पर ट्रेन में मौजूद एक बदमाश उनकी पत्नी के कानों में पहना कुंडल झपटकर चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। जीआरपी ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।
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