Roorkee News: चलती ट्रेन में महिला का कुंडल झपटकर बदमाश फरार

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जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहीं महिला के कानों से कुंडल झपटकर बदमाश चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। हाथरस निवासी विनित कुमार ने जीआरपी को तहरीर देकर बताया कि 13 सितंबर को वह अपनी पत्नी के साथ जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से हरिद्वार से मेरठ आ रहे थे। इस दौरान बाईपास मार्ग पर ट्रेन में मौजूद एक बदमाश उनकी पत्नी के कानों में पहना कुंडल झपटकर चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। जीआरपी ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।