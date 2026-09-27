Roorkee News: खेल महाकुंभ में कौशिक पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों ने जीते पदक

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स्कूल के चेयरमैन मुकेश कौशिक ने बताया कि समापन समारोह में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। एथलेटिक्स में स्कूल के छात्र कुनाल आनंद ने 600 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान हासिल कर राज्य स्तर के लिए जगह बनाई।उन्होंने 80 मीटर दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में काजल सैनी ने 1500 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान हासिल कर राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई। उन्होंने 3 हजार मीटर दौड़ में भी दूसरा स्थान प्राप्त किया। मुक्केबाजी में कृष्णा सैनी और अंश पाल ने अपने-अपने भार वर्ग में जीत दर्ज कर राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के लिए स्थान बनाया।खो-खो प्रतियोगिता में चिराग सैनी, वंश सैनी और युवराज यादव की टीम उपविजेता रही। वही 400 मीटर दौड़ में छात्रा इशिका ने तीसरा स्थान हासिल किया। इस दौरान अतिथियों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए राज्यस्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। विद्यालय प्रबंधन और प्रधानाचार्य अरुण कर्णवाल ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को उपलब्धि पर बधाई दी।