Roorkee News: डबल मर्डर के बाद रविवार को दिनभर चला अफवाहों का दौर

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झबरेड़ी गांव में शनिवार सुबह एक युवती और पड़ोसी युवक सूरज की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतक सूरज के पिता अशोक ने गांव निवासी अमन पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी अमन के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं। टीमों ने शनिवार रात आरोपी की तलाश में कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इधर, रविवार को गांव में आरोपी के रात में पहुंचने और ग्रामीणों को धमकी देने की अफवाह फैलती रही। पुलिस ने इन चर्चाओं को गलत बताया।पुलिस का कहना है कि घटना के बाद से ही गांव में झबरेड़ा पुलिस के साथ पीएसी के जवान तैनात है। ऐसे में आरोपी के गांव में पहुंचने की बात सही नहीं है। थाना पुलिस ने ग्रामीणों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और पुलिस का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।