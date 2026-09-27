लक्सर-रुड़की मार्ग पर हादसा: कार और ई-रिक्शा की आमने-सामने से हुई टक्कर, तीन सवारियों की मौत, छह घायल

जानकारी के अनुसार, दोनों वाहन आमने-सामने से आ रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई-रिक्शा में सवार लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मार्ग पर कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा।



पुलिस ने मौके से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारु कराया। पुलिस का कहना है कि हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। साथ ही फरार कार चालक की तलाश की जा रही है।



पुलिस के अनुसार, मृतकों में ढंडेरा के मिलापनगर निवासी अरशद (30) और दिलशाद (32) शामिल है। तीसरे मृतक की अभी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, हादसे में घायल छह लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है।