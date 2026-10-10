चुनाव आयोग के समर्थन में युवा परिषद का न्याय मार्च, VIDEO

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चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समर्थन में युवा परिषद ने शनिवार को वाराणसी में न्याय मार्च निकाला। सुभाष मंदिर से मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार तक निकाले गए मार्च में शामिल कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने और मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफा मांगने की आलोचना की। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं के समर्थन में आवाज उठाई।

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