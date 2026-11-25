ददरी मेले के नंदी बाजार में इन दिनों एक करोड़ का घोड़ा देवा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जिले के धरहरा से आया यह सफेद घोड़ा देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं। इसी पंडाल में बुलेट, राजा और बादल चेतक प्रतियोगिता में हवा से बात करने को तैयार है। देवा की सुंदरता व लंबाई, ऊंचाई हर किसी का दिल जीत ले रहा है।

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सेंट जेवियर्स धरहरा के निदेशक अभिनव तिवारी के चार घोड़े मेले में उतरे हैं। इनमें देवा गुलाबी नोकड़ा कलर का है। उन्होंने बताया कि इस घोड़े को गुजरात से खरीद कर लाए थे। उस समय यह तीन माह का था। अब चार साल का हो गया है। यह घर के बच्चे की तरह है। इसको सुबह व शाम 12-12 लीटर कच्चा दूध पिलाया जाता है। इसके लिए दो गाय रखी गई हैं। गुजरात से इसके लिए विशेष डाइट मंगाई जाती है।बताया कि घोड़े की खासियत है कि इसके सफेद कलर पर सूर्य की रोशनी पड़ते ही गुलाबी दिखाई देने लगेगा। बताया कि अभी पुष्कर मेले में यह घोड़ा गया था। वहां पर एक व्यापारी इसकी कीमत एक करोड़ रुपये दे रहा था लेकिन बिक्री नहीं करनी थी। बताया कि शिविर में शामिल अन्य घोड़े बुलेट, राजा व बादल मेले में आयोजित चेतक प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे।