1 of 7 भव्य महाआती से गूंजे गंगा घाट - फोटो : अमर उजाला

इस देव दीपावली काशी में पहली बार 51 गंगा घाटों पर एक साथ गंगा आरती हुई। मां गंगा की आराधना की गई। मंत्र पढ़े गए। पहली बार ही 2100 ड्रोन एक साथ आसमान में उड़े। पहली बार आठ इंच के विशेष आतिशबाजी शेल का इस्तेमाल किया गया।

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2 of 7 वाराणसी में देव दीपावली - फोटो : महमूद खान

अस्सी और दशाश्वमेध घाट... शंखनाद, घंटियों और मंत्रोच्चार के बीच गंगा आरती

काशी के 51 प्रमुख घाटों पर एक साथ गंगा आरती का आयोजन किया गया। आदि केशव घाट से सामने घाट तक गंगा के अर्धचंद्राकार तट पर आरती के दौरान शंखनाद, घंटियों और मंत्रोच्चार से वातावरण भक्तिमय हो उठा। रामघाट पर पहली बार गंगा आरती हुई।

3 of 7 वाराणसी में देव दीपावली - फोटो : अमर उजाला

अस्सी का नजारा कार्तिक पूर्णिमा की संध्या पर अलग ही दिखा। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया घाट और गंगा की लहरों पर झिलमिलाते दीप जैसे मानो गंगा के गले में हार पहनाएं हो। अस्सी, तुलसी, भदैनी से चेतसिंह घाट तक सिर्फ मस्तकों का झुंड ही दिखा।

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4 of 7 वाराणसी में देव दीपावली - फोटो : अमर उजाला

लेजर शो शुरु होने से पहले ही एक दूसरे घाटों की सीमा पर तैनात भेलूपुर पुलिस ने भीड़ रोक दी। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की ओर से विशेष महाआरती कराई गई। इसमें 21 अर्चकों और 42 देव कन्याओं ने हिस्सा लिया। देव कन्याओं ने ऋद्धि और सिद्धि का स्वरूप प्रस्तुत किया।



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5 of 7 वाराणसी में देव दीपावली - फोटो : अमर उजाला

दीपों की लौ, वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और डमरू की गूंज के बीच मां गंगा की आरती हुई। केंद्रीय देव दीपावली महासमिति के अनुसार, इस वर्ष काशी के 84 घाटों पर 200 समितियों की ओर से दीपदान की व्यवस्था की गई थी।