केस-1

कपसेठी थाना क्षेत्र में 2003 में हत्या हुई थी। इस मामले में निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मामला उच्च न्यायालय पहुंचा तो उसे 23 साल तक जेल में रहना पड़ा। फरवरी 2026 में उच्च न्यायालय ने उसे दोषमुक्त कर दिया। तब तक वह 23 साल की सजा काट चुका था।



केस-2

शिवपुर से जुड़े एक हत्या के मामले में निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। दोषी ने उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय में गैर इरादतन हत्या का दोषी माना और सात साल की सजा सुनाई। इससे पहले दोषी 10 साल की सजा काट चुका था।



केस- 3

चोलापुर थाने से मामला है। निचली अदालत ने हत्या के मामले में दोषी करार दिया। साथ ही उम्रकैद की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने फैसले को पलटते हुए बरी कर दिया। तब तक आरोपी 10 साल की सजा काट चुका था। आरोपी गुवाहाटी में सरकारी नौकरी में कार्यरत है लेकिन बर्खास्त चल रहा था। जेल से बाहर आने के बाद नौकरी दोबारा पाने की लड़ाई लड़ रहा है।