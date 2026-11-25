बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) परिसर में मंगलवार की सुबह स्कूटी सवार आंजनेय त्रिपाठी (13) की लोहे की रेलिंग पर गिरकर मौत हो गई। अनियंत्रित स्कूटी डिवाइडर में टकराई और लोहे की रेलिंग पर छात्र जा गिरा। गर्दन टूटने की वजह से छात्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

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चितईपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर, नेवादा स्थित कैलाशपुरी कॉलोनी निवासी अभिषेक त्रिपाठी का बेटा आंजनेय त्रिपाठी अपने चचेरे भाई के साथ सुबह 4 बजे स्कूटी लेकर घर से निकला। बरेका मुख्य गेट से लगभग 300 मीटर अंदर सेंट जांस स्कूल के पास पहुंचा था कि अचानक स्कूटी अनियंत्रित हुई और सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा गया।तेज गति होने के कारण स्कूटी सड़क पर गिरी और आंजनेय सड़क किनारे लोहे की रेलिंग पर गिरा। राहगीरों और आरपीएफ के जवानों ने देखा तो तुरंत मंडुवाडीह पुलिस को सूचना दी। बरेका चौकी पुलिस ने छात्र को तुरंत बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। इस दौरान परिजनों को सूचना दी। लगभग साढ़े चार बजे सुबह घटना की सूचना मिलते ही परिजन बदहवास हाल में बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने आंजनेय को मृत घोषित कर दिया। पिता अभिषेक त्रिपाठी बेटे का देखते ही बेसुध हो गए।मां समेत अन्य परिजनों को भी रो-रोकर बुरा हाल रहा। मंडुवाडीह थाना प्रभारी प्रशांत पांडेय ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम पहुंची और छात्र को तुरंत बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां परिजनों को भी घटना की तुरंत सूचना दी गई।